Abia acum au fost publicate aceste imagini! Ce a facut Buffon dupa ce a primit gol din FOARFECA de la Cristiano Ronaldo! Faza care l-a facut sa plece la Juventus

Reusita lui Cristiano Ronaldo din sezonul trecut a impresionat pe toata lumea.

Real Madrid a castigat sezonul trecut pentru al 3-lea an consecutiv UEFA Champions League iar unul dintre momentele cheie ale campaniei a venit la Torino. Atunci, Cristiano Ronaldo a reusit un gol fantastic din foarfeca, faza la care Buffon nu a avut replica!

Cristiano Ronaldo a declarat in mai multe randuri ca reactia fanilor lui Juventus de apreciere dupa acel gol a fost unul dintre motivele pentru care a ales sa accepte oferta de la Juventus. "A fost spectaculos. Am sarit foarte sus, cu siguranta este un gol care imi va ramane in memorie si este cu siguranta cel mai bun al meu" spunea Ronaldo dupa acel meci.

La luni distanta au aparut noi imagini imediat dupa acea reusita - Buffon l-a felicitat pe Ronaldo pentru executia incredibila.