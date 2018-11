Juventus in NBA: americanii fac cunostinta cu Cristiano Ronaldo! Premiera pentru fotbalul italian

Americanii fac "Juventus night", pe 7 decembrie, la meciul dintre Brooklyn Nets si Toronto Raptors.

Juventus Torino merge in NBA, in incercarea italienilor de a face cat mai cunoscut brandul in toata lumea.

Juve vrea sa profite la maximum de perioada buna prin care trece, si de faptul ca il are in lot pe Cristiano Ronaldo, si vrea sa duca fotbalul italian in cultura americana.

Astfel, meciul dintre Brooklyn Nets si Toronto Raptors, de pe 7 decembrie, va fi dedicat echipei de fotbal Juventus Torino.

Brooklyn si Juventus au aceleasi culori, alb si negru, iar jucatorii echipei de baschet vor purta tricouri cu insemnele clubului Juventus inainte de meci.

De asemenea, sala "Barclays Center" din Brooklyn va fi decorata si ea cu stema lui Juve, iar suporterii americani vor primi tricouri si alte produse cu insemnele echipei italiene.

In seara acestui eveniment se va juca derby-ul Juventus - Inter Milano, pe "Allianz Arena" din Torino.