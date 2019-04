Anunt BOMBA in Italia! Cristiano Ronaldo, gata sa PLECE de la Juventus: "Este extrem de dezamagit!"

Italienii anunta ca Ronaldo nu isi va duce contractul la bun sfarsit.

La Repubblica anunta ca Ronaldo ia in calcul despartirea de Juventus Torino dupa eliminarea din UEFA Champions League in sferturi in fata lui Ajax Amsterdam, 2-3 la general. Juventus poate sa castige matematic titlul in acest weekend, insa nici acest succes nu ar putea sterge cu buretele dezamagirea eliminarii de marti seara.

Conform jurnalistilor italieni, "este improbabil ca CR7 sa isi duca pana la final contractul" si ca "urmatorul sezon va fi ultimul al sau in Italia". Cei de la Corriere della Serra anuntasera miercuri ca e posibil ca Ronaldo sa plece chiar in vara dupa ce a ratat pentru prima data semifinala UEFA Champions League din 2010 incoace.

Esecul cu Ajax a lovit-o crunt pe Juventus. Actiunile au scazut cu 22% a doua zi dupa eliminarea din UCL, suma pierduta fiind de aproximativ 390 de milioane de euro!