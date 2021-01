Razvan Marin, o noua evolutie sigura! Internationalul roman a reusit o pasa de gol in meciul cu Sassuolo 

Cagliari a jucat pe teren propriu, impotriva lui Sassuolo, intr-un meci al etapei a 20-a din Serie A.

Razvan Marin a fost titular la Cagliari, e evoluat pe durata intregii partide si a avut o evolutie buna. In minutul 75, fostul jucator de la Ajax a primit o pasa in lateral , pe partea dreapta. Marin a centrat perfect, iar Joao Pedro a trimis a mingea in poarta.

Totusi, echipa romanului nu a reusit sa obtina cele 3 puncte. Echipa condusa de fostul jucatorvde la CFR, De Zerbi a egalat la ultima faza a meciului. In minutul 90+4, Jeremie Boga a trimis un sut frumos in partea stanga a portii, iar scorul final a fost 1-1.

Dupa acest rezultat, Cagliari ramane pe loc retogradabil, 18, avand 15 ouncte acumulate, dupa 20 de etape jucate. Sassuolo a urcat pe locul 8, cu 31 de puncte.