Gaz Metan - Academica Clinceni, LIVE TEXT de la ora 12:15 | Echipa lui Poenaru lupta pentru a doua victorie din 2021! Echipele probabile 

12:15

GAZ METAN - ACADEMICA CLINCENI

Prima partida de astazi este Gaz Metan Medias - Academica Clinceni.

Inaintea acestui meci, mediesenii sunt pe locul 10, cu 23 de puncte, iar Academica Clinceni ocupa a cincea pozitie a clasamentului, cu 29 de puncte.

Gaz Metan a avut un inceput bun de an, reusind sa obtina doua victorii si o remiza in primele etape din 2021. Singura infrangere suferita in acest an a avut loc miercuri, in fata celor de la Dinamo (1-2).

De cealalta parte, echipa lui Ilie Poenaru, una dintre revelatiile acestui sezon, a obtinut o singura victorie si o remiza in primele meciuri din 2021, fiind invinsa de doua ori, de CFR Cluj (1-3) si Chindia Targoviste (1-2).

In meciul tur, Academica Clinceni s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 2-0.

Partida dintre Gaz Metan Medias si Academica Clinceni este programata de la ora 12:15 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:





Gaz Metan Medias: Plesca - Butean, Yuri, Baco, Trif - Alceus, Deaconu - Horsia, Chamed, Valente - Nitu





Academica Clinceni: Valceanu - Pa?ov, Patriche, Jutrici, Dobrescu - Dumitriu, Cebotaru, Cascini - Andronic, Rusescu, Longher