Fostul internațional român riscă să rămână fără vila sa din Donețk, evaluată la aproximativ 2 milioane de euro, din cauza noilor reglementări impuse în zona controlată de autoritățile ruse.

Raț a explicat că situația juridică a bunurilor sale din regiune este incertă, iar schimbările repetate de legislație îi complică și mai mult poziția.

Fostul fotbalist a precizat că a fost nevoit să își modifice de mai multe ori actele de proprietate, de la documente ucrainene la cele emise de așa-numita „Republică Donețk”, iar acum autoritățile cer ca acestea să fie transformate în acte rusești pentru a nu fi confiscate.

„La momentul ăsta am o mare problemă pentru că trebuie să schimb a treia oară actele. Prima dată au fost pe Ucraina, după aceea pe Republica Democrată Donețk. Acum mai am câteva luni.

Acum, legea nouă, pentru că e Rusia la momentul, spune că toți oamenii care au proprietăți în teritoriul respectiv, au două variante sau una singură, de fapt.

Să aibă acte rusești. Altfel i se confiscă. Nu îmi dau seama ce o să fac. Acum lucrez la asta, nu știu ce să spun. Am dat de un domn care s ar putea să mă poată ajuta”, a explicat Răzvan Raț, în podcastul iAM Ștucan.

Investiții de milioane blocate în Ucraina

Fostul fundaș a investit în total aproximativ 4 milioane de euro în proprietăți imobiliare în Donețk, în perioada 2003–2013, când a evoluat sub comanda lui Mircea Lucescu, informează money.ro.

Pe lângă vilă, Raț deține și alte proprietăți și o colecție de vinuri aflată în continuare în Ucraina, la care nu are acces din cauza războiului.

„Am băgat ceva bani în colecția de vin. Toate sticlele sunt la Donețk, nu pot să le aduc. Le am în niște frigidere”, a mai spus Raț.