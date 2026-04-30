Răzvan Raț, verdict despre Rapid: ”Sezon ratat dacă nu se întâmplă asta”

Rapid a remizat în Giulești cu FC Argeș, scor 0-0, apoi a consemnat încă două eșecuri, ceea ce a nemulțumit groaznic galeria ( VEZI AICI ): 0-1 cu Universitatea Craiova și 1-3 cu Dinamo.

Echipa pregătită de Costel Gâlcă a început cu dreptul play-off-ul, cu o victorie în fața lui Dinamo, scor 3-2, apoi a înregistrat două eșecuri, cu CFR Cluj (0-1) și ”U” Cluj (1-2).

Echipa din Grant aspira la titlu, mai ales că intrase în play-off lipită de liderul Universitatea Craiova. Acum, Rapid rămâne în cărți pentru un singur obiectiv, cupele europene.

Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, care e acționar majoritar și în Grant, a explicat că va fi un sezon ratat pentru Rapid dacă nu va prinde loc de Europa.

”Rapid intrase bine în play-off, dar între timp s-au stricat lucrurile. Va fi un sezon ratat dacă nu va prinde loc de cupă europeană”, a spus Răzvan Raț pentru Pro TV și Sport.ro.

Patru meciuri mai au de disputat giuleștenii în actuala stagiune. Primul e cu CFR Cluj (4 mai, 20:30), al doilea cu ”U” Cluj (9 mai, 21:00), al treilea cu FC Argeș (~16 mai) și al cincilea cu Universitatea Craiova (~23 mai).

Rapid nu a primit licența pentru cupele europene în primă fază

În primă fază, Rapid și FC Argeș nu au primit licența pentru cupele europene, însă cele două au făcut apel.

Comisia de Apel a decis să acorde licența UEFA celor de la Rapid, însă nu și lui FC Argeș. Astfel, indiferent de poziția ocupată în play-off, piteștenii nu vor putea juca în cupele europene din cauza unor datorii.

Pe lângă cele 5 formații din play-off rămase, alte patru echipe din play-out au obținut licența UEFA și vor avea dreptul de a participa la barajul pentru Conference League: FCSB, FC Botoșani, FK Csikszereda și Farul Constanța.