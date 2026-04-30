EXCLUSIV Răzvan Raț, verdict despre Rapid: ”Sezon ratat dacă nu se întâmplă asta”

Răzvan Raț, verdict despre Rapid: ”Sezon ratat dacă nu se întâmplă asta” Superliga
Giuleștenii au intrat de pe locul doi în play-off, dar au ajuns pe cinci după șase etape desfășurate în partea a doua a campionatului.

Razvan RatSuperligaRapid
Echipa pregătită de Costel Gâlcă a început cu dreptul play-off-ul, cu o victorie în fața lui Dinamo, scor 3-2, apoi a înregistrat două eșecuri, cu CFR Cluj (0-1) și ”U” Cluj (1-2).

Rapid a remizat în Giulești cu FC Argeș, scor 0-0, apoi a consemnat încă două eșecuri, ceea ce a nemulțumit groaznic galeria (VEZI AICI): 0-1 cu Universitatea Craiova și 1-3 cu Dinamo.

Răzvan Raț, verdict despre Rapid: ”Sezon ratat dacă nu se întâmplă asta”

  • Razvan rat
Răzvan Raț
Gest impresionant al lui Razvan Rat in lupta cu pandemia de coronavirus! Si-a transformat hotelul in spatiu de carantina
Echipa din Grant aspira la titlu, mai ales că intrase în play-off lipită de liderul Universitatea Craiova. Acum, Rapid rămâne în cărți pentru un singur obiectiv, cupele europene.

Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, care e acționar majoritar și în Grant, a explicat că va fi un sezon ratat pentru Rapid dacă nu va prinde loc de Europa.

”Rapid intrase bine în play-off, dar între timp s-au stricat lucrurile. Va fi un sezon ratat dacă nu va prinde loc de cupă europeană”, a spus Răzvan Raț pentru Pro TV și Sport.ro.

Patru meciuri mai au de disputat giuleștenii în actuala stagiune. Primul e cu CFR Cluj (4 mai, 20:30), al doilea cu ”U” Cluj (9 mai, 21:00), al treilea cu FC Argeș (~16 mai) și al cincilea cu Universitatea Craiova (~23 mai).

Rapid nu a primit licența pentru cupele europene în primă fază

În primă fază, Rapid și FC Argeș nu au primit licența pentru cupele europene, însă cele două au făcut apel. 

Comisia de Apel a decis să acorde licența UEFA celor de la Rapid, însă nu și lui FC Argeș. Astfel, indiferent de poziția ocupată în play-off, piteștenii nu vor putea juca în cupele europene din cauza unor datorii.

Pe lângă cele 5 formații din play-off rămase, alte patru echipe din play-out au obținut licența UEFA și vor avea dreptul de a participa la barajul pentru Conference League: FCSB, FC Botoșani, FK Csikszereda și Farul Constanța.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Care va fi prețul pe care românii îl vor plăti, după ce euro a ajuns la maximul istoric. Pe cine va afecta pe termen lung
Care va fi prețul pe care românii îl vor plăti, după ce euro a ajuns la maximul istoric. Pe cine va afecta pe termen lung
Claudiu Niculescu și-a ales favorita pentru titlu: ”M-aș bucura să câștige”
Claudiu Niculescu și-a ales favorita pentru titlu: ”M-aș bucura să câștige”
Nottingham Forest - Aston Villa și Sporting Braga - Freiburg, semifinalele Europa League pe Sport.ro!
Nottingham Forest - Aston Villa și Sporting Braga - Freiburg, semifinalele Europa League pe Sport.ro!
Andrei Rațiu pentru finala Conference League! Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior Donețk - Crystal Palace, pe Sport.ro. Echipele de start
Andrei Rațiu pentru finala Conference League! Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior Donețk - Crystal Palace, pe Sport.ro. Echipele de start
Robert Ilyeș, avertisment pentru FCSB înaintea meciului direct: „Nu a reușit nimeni”
Robert Ilyeș, avertisment pentru FCSB înaintea meciului direct: „Nu a reușit nimeni”
Scene ireale la Voluntari: au împins ambulanța, după o accidentare horror! Toți și-au pus mâinile în cap
Scene ireale la Voluntari: au împins ambulanța, după o accidentare horror! Toți și-au pus mâinile în cap
Claudiu Niculescu și-a ales favorita pentru titlu: ”M-aș bucura să câștige”
Claudiu Niculescu și-a ales favorita pentru titlu: ”M-aș bucura să câștige”
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”

Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului



Scene ireale la Voluntari: au împins ambulanța, după o accidentare horror! Toți și-au pus mâinile în cap
Scene ireale la Voluntari: au împins ambulanța, după o accidentare horror! Toți și-au pus mâinile în cap
Andrei Rațiu pentru finala Conference League! Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior Donețk - Crystal Palace, pe Sport.ro. Echipele de start
Andrei Rațiu pentru finala Conference League! Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior Donețk - Crystal Palace, pe Sport.ro. Echipele de start
Robert Ilyeș, avertisment pentru FCSB înaintea meciului direct: „Nu a reușit nimeni”
Robert Ilyeș, avertisment pentru FCSB înaintea meciului direct: „Nu a reușit nimeni”
Nottingham Forest - Aston Villa și Sporting Braga - Freiburg, semifinalele Europa League pe Sport.ro!
Nottingham Forest - Aston Villa și Sporting Braga - Freiburg, semifinalele Europa League pe Sport.ro!
Claudiu Niculescu și-a ales favorita pentru titlu: ”M-aș bucura să câștige”
Claudiu Niculescu și-a ales favorita pentru titlu: ”M-aș bucura să câștige”
Scepticism după ce Marius Șumudică a revenit la Rapid: ”Depinde de asta”
Scepticism după ce Marius Șumudică a revenit la Rapid: ”Depinde de asta”
Studioul UEFA EURO 2024, lider absolut de audiență în fiecare seară de meciuri, la PRO TV!
Studioul UEFA EURO 2024, lider absolut de audiență în fiecare seară de meciuri, la PRO TV!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

stirileprotv Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
