Reacția lui MM Stoica după tragerea la sorți: „Ne-au mutat în Europa League?” Ce a spus de transferuri

Reacția lui MM Stoica după tragerea la sorți: „Ne-au mutat în Europa League?” Ce a spus de transferuri Fotbal intern
SPORT.RO
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Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a reacționat după tragerea la sorți din Conference League și a oferit informații despre următoarele mutări din lot.

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FCSBMihai StoicaSuperliga
Din articol

FCSB și-a aflat posibilele adversare din turul al treilea preliminar al Conference League. Dacă va reuși să treacă de FK Auda, formația bucureșteană va întâlni câștigătoarea duelului dintre NK Aluminij și FC Dinamo Tirana City, evitând astfel oponenți precum St. Gallen, Qarabag/CSKA Sofia sau Hajduk Split/Pafos.

Mihai Stoica a recunoscut că lista posibilelor adversare l-a surprins, deoarece FCSB ar fi putut nimeri adversari neașteptat de puternici pentru această fază a competiției.

„Am zis clar dinainte cu cine vom pica?! N-ai cum să alegi dintre asemenea meciuri. Nu-mi venea să cred când am văzut posibilele adversare. Am zis că ne-au mutat în Europa League fără să știm! Anul trecut, toată lumea s-a bucurat că am picat cu Qarabag, dar ne-a scos Shkëndija. Hai să trecem de Auda și după mai vedem”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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Încă trei jucători doriți de FCSB

În privința noutăților din lot, campania de achiziții continuă. După oficializarea transferului lui Aymen Boutoutaou, conducerea poartă tratative pentru acoperirea unor posturi cheie, vizând un fundaș central, un mijlocaș și un atacant.

Totodată, oficialul a amintit că modificările de regulament care permit înscrierea de noi fotbaliști pe listă cu puțin timp înaintea meciurilor europene.

„Două locuri sunt disponibile. S-a schimbat regulamentul. Jucăm joi, pe 23. Pe 22, până la 23:59 CET, deci noi mai mergem o oră, putem să adăugăm doi jucători pe listă. Pe lista A avem 23 de locuri disponibile, pentru că Răzvan Udrea și Octavian Popescu sunt formați de club și mai avem 21 de locuri pentru cei care nu sunt formați de club. La momentul actual, dintre aceste 23 de locuri sunt ocupate 19, iar la aceste 19 sperăm să adăugăm doi jucători miercuri. Ofri Arad, Mihai Popescu, Miculescu se află pe listă.

Vor mai veni trei fotbaliști cu certitudine. Pe Luca Stancu nu-l putem legitima încă. Îl putem legitima doar dacă devine jucător liber, așa e... El a depus actele și comisia va analiza. Nu e foarte ușor să aducem până miercuri doi jucători, să treacă și examenul medical, să se obțină și cartea verde, dar aceasta poate fi obținută și în ziua meciului. Cu unul cred că e aproape rezolvată, iar cu celălalt suntem în negocieri avansate. Este vorba de un fundaș central și de un mijlocaș. Un atacant va veni cu siguranță până la sfârșitul săptămânii viitoare, zic eu. Trebuie să aducem neapărat un atacant”, a transmis Mihai Stoica.

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