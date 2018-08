Primul jucator care a fost suspendat pentru BLASFEMIE! Camerele de filmat au surprins momentul incredibil! Ce a putut sa strige fostul jucator al lui Juve

Arbitrul nu a sesizat faza insa Comisia de Disciplina a decis sa-l suspende.

Rolando Mandragora, fostul jucator de la Juventus, a fost suspendat pentru o etapa din cauza unei injuraturi care a fost surprinsa in direct de televiziunea care a transmis partida in care echipa sa, Udinese, a castigat cu 1-0 in fata lui Sampdoria.

Mandragora a inceput sa injure dupa o parada a portarului Sampdoriei, Emil Eudero. Internationalul italian a spus: "Porca Madonna, Vaffanculo, Dio Cane", o insulta la adresa Fecioarei Maria. Desi incidentul nu a fost remarcat de oficialii partidei, Comisia de Disciplina s-a autosesizat si i-a acordat o suspendare de o etapa jucatorului de 21 de ani.

Mandragora a castigat dubla campionat-cupa cu Juventus in 2017, sezonul trecut petrecandu-l la Crotone sub forma de imprumut. Udinese l-a transferat in aceasta vara. "Mandragora este o persoana buna, merita in cel mai rau caz un avertisment" a declarat Daniele Prade, antrenorul lui Udinese.