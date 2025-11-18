Hakan Calhanoglu (31 de ani) este considerat jucătorul-cheie al lui Cristi Chivu în derby-ul Inter - AC Milan de duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:45, după cum subliniază presa din Italia. Confruntarea contează pentru etapa a 12-a din Serie A.

Hakan Calhanoglu, jucătorul-cheie pentru Cristi Chivu din Inter - AC Milan

Calhanoglu are rolul de coordonator de joc al „nerazzurilor”, echivalentul lui Luka Modric (40 de ani) din tabăra „rossonerilor”. Diferența de inspirație dintre turc și croat va decide „Derby della Madonnina”. Calhanoglu îl consideră pe Modric cel mai bun mijlocaș central din ultimii 10 ani, după cum notează tuttomercatoweb.com.

Pe lângă duelul „magicienilor”, Hakan Calhanoglu și Luka Modric se pot întâlni de mai multe ori chiar în dueluri 1 la 1. Inter și AC Milan au utilizat frecvent, de-a lungul sezonului curent, sistemul 3-5-2, iar cei doi au avut roluri asemănătoare.

13 meciuri, 6 goluri și 3 pase decisive a strâns Hakan Calhanoglu la Inter în sezonul curent.

meciuri, goluri și pase decisive a strâns Hakan Calhanoglu la Inter în sezonul curent. 12 partide, un gol și două pase decisive reprezintă statistica lui Luka Modric.

Motivul pentru care Hakan Calhanoglou a părăsit cantonamentul Turciei

Mijlocaşul Hakan Calhanoglu nu va face parte din lotul Turciei pentru meciul cu Spania, de marţi, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2026, pentru că a revenit în Italia pentru a se alătura formaţiei antrenate de Cristian Chivu, Inter Milano, pentru a pregăti meciul împotriva rivalei AC Milan, cunoscut drept Derby della Madonnina, conform Football Italia.

Cotidianul italian La Gazzetta delloc Sport scrie că mijlocaşul turc are o mică accidentare la mână, dar că aceasta nu reprezintă o cauză importantă de îngrijorare, existând deja discuţii între stafful medical al echipei italiene şi cel al naţionalei Turciei.

Potrivit unui articol publicat luni de cotidianul italian, situaţia este ”sub control”, iar Calhanoglu nu este sub semnul incertitudinii pentru meciul de duminică împotriva echipei AC Milan, de pe San Siro.

Hakan Calhanoglou, așteptat de Cristi Chivu

Antrenorul român Cristian Chivu şi Inter Milano revin la treabă, marţi, la baza de la Appiano Gentile, iar mijlocaşul turc este aşteptat să se numere printre jucătorii care vor face pregătirea pentru meciul cu AC Milan.

Absenţa sa din lotul naţionalei Turciei nu este, de asemenea, o mare problemă, ţinând cont de faptul că naţionala Turciei are locul secund asigurat în grupa preliminară pentru turneul final al Cupei Mondiale, fiind calificată în play-off.

Similar cazului naţionalei Italiei înaintea meciului cu Norvegia, încă există şanse matematice ca Turcia să depăşească Spania în clasamentului grupei şi să treacă pe prima poziţie, dar pentru acest lucru trebuie ca naţionala turcă să învingă Spania cu un scor improbabil, având în vedere diferenţa de golaveraj dintre cele două.

