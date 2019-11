"Pleaca de aici!" Reactie DURA a lui Ronaldo! Cristiano, FURIOS in momentul schimbarii: ce semn i-a facut lui Sarri

Din articol Reactia lui Fabio Capello, fost antrenor al lui Juventus

Cristiano Ronaldo a fost schimbat in minutul 55 al partidei dintre Juventus si AC Milan.

Relatia dintre Ronaldo si Maurizio Sarri scartaie din ce in ce mai tare. Portughezul a facut un joc slab in meciul cu Milan si a fost inlocuit in minutul 55. Ronaldo a iesit extrem de nervos din teren si i-a facut un semn sugestiv, cu mana, antrenorului. Cristiano n-a stat sa primeasca explicatii sau sa discute cu Sarri. Atacantul s-a dus direct la vestiare si a plecat de la stadion inainte ca meciul sa se termine.

In locul lui Ronaldo a intrat Dybala, care a reusit sa marcheze golul victoriei in minutul 77.

Reactia lui Fabio Capello, fost antrenor al lui Juventus

"Cristiano este un mare campion, numeni nu poate sa contrazica asta, dar nu a mai driblat pe nimeni in ultimii trei ani. In acest moment nu traverseaza cea mai buna perioada a carierei si a fost normal sa il schimbe. Sarri nu trebuie sa fie curajos sau sa aiba personalitate pentru a face schimbarea. Nu e placut sa stai pe banca dupa ce ai fost schimbat si te-ai certat cu Sarri. Trebuie sa fie un campion chiar si atunci cand este schimbat, nu doar atunci cand lucrurile merg bine. Trebuie sa isi respecte colegii", a spus Fabio Capello.

Ronaldo a marcat cinci goluri in zece meciuri in acest sezon de Serie A:

"Nu este nicio problema cu Cristiano, din contra, ii multumesc pentru ca a jucat in conditii mai putin bune, apoi l-am inlocuit deoarece nu se simtea bine. Lucrul care conteaza este ca s-a facut disponibil pentru echipa. Daca se enerveaza cand este inlocuit face parte din joc.

In ultima luna a avut o mica problema la genunchi, acum o luna a fost lovit si se resimte, nu se poate antrena atat de mult. M-as ingrijora mai tare daca nu s-ar enerva. Nu este o problema ingrijoratoare, este ceva minuscul care il afecteaza pe el si antrenamentul lui.

A fost nerespectuos fata de coechipieri? Nu stiu. Daca este adevarat ca a plecat inainte de finalul meciului, este o problema pe care trebuie sa o rezolve cu colegii lui. Va fi o discutie cu ei, care isi vor spune parerea", a spus Maurizio Sarri.