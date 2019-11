Ruptura cu Sarri sau accidentare? Ronaldo a iesit furios de pe teren! Reactia lui dupa ce a fost schimbat cu Milan

Cristiano Ronaldo a fost schimbat in minutul 55 al partidei dintre Juventus si AC Milan.

Relatia dintre Ronaldo si Maurizio Sarri scartaie din ce in ce mai tare. Portughezul a fost inlocuit in minutul 55 al partidei cu Milan de Dybala si a iesit nervos din teren. Ronaldo s-a dus direct la vestiare in momentul iesirii din teren.

Este al doilea meci consecutiv pe care Ronaldo nu il termina in teren, dupa ce a fost inlocuit in minutul 80 al partidei de Champions League cu Lokomotiv Moscova.

Atunci Sarri a motivat ca atacantul avea ceva probleme la coapsa si a preferat sa il odihneasca.

