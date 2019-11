Pele a dat VEDRDICTUL! Cine este cel mai bun dintre Messi sau Ronaldo?! Raspunsul surprinzator al brazilianului: "Nu exista niciun dubiu, este cel mai bun din lume"

Pele si-a ales favoritul dintre Messi si Cristiano Ronaldo.

Fosta legenda braziliana, Pele, a oferit un interviu in Brazilia, pentru SporTv, in care a raspuns la cea mai titrata intrebare a ultimului deceniu: Cine este mai bun? Messi sau Ronaldo?

"Messi a fost cel mai stabil fotbalist ai ultimilor 10 ani. In ceea ce il priveste pe Cristiano Ronaldo, este un marcator mare.

Cristiano Ronaldo a putut marca multe goluri, in timp ce Messi s-a concentrat sa devina un generator al jocului, asistand si marcand, in acelasi timp. Ronaldo este un atacant mare, insa, in termeni de jucator complet, nu exista niciun dubiu ca Messi este cel mai bun", a declarat Pele.

Pele i-a lansat lui Cristiano Ronaldo o provocare, in luna septembrie, sa ii depaseasca cele 1283 de goluri pe care el le-a marcat de-a lungul carierei sale.