Inter a încheiat 2025 cu o victorie, 1-0 cu Atalanta în deplasare, și a început 2026 tot cu dreptul: 3-1 cu Bologna acasă, după cum Sport.ro a arătat aici.

În acest moment, echipa lui Chivu are o serie de cinci victorii consecutive în campionat. Iar procentajul partidelor câștigate, de la începutul întrecerii interne, e de-a dreptul spectaculos: 76,4%. Firește, cu astfel de cifre, Inter e o candidată serioasă în lupta pentru titlu. Principala favorită, de fapt, dacă ne luăm după clasamentul din Serie A, în acest moment.

De calitatea Interului s-au convins și jurnaliștii italieni. Așa se și explică ce a notat tuttomercatoweb.com, sub semnătura lui Dimitri Conti, după Inter – Bologna (3-1).

„Chivu n-are nevoie de cuvinte mari pentru a arăta calitatea muncii sale“

În debutul articolului dedicat Interului, autorul a subliniat că, în acest moment, lupta pentru titlu a devenit o afacere în trei.

„Inter a transmis un mesaj clar către rivalii din campionat (n.r. – prin victoria cu Bologna). Echipa lui Chivu e, în mod cert, în lupta pentru Scudetto. Să vă uitați la victoria cu Bologna, dacă vreți încă o dovadă concretă a ambițiilor pe deplin justificate ale nerazzurrilor din acest sezon. Antrenorul român, un debutant de top, cu doar vreo 12 meciuri de nivel înalt în CV-ul său înainte de a prelua Inter, a demonstrat că n-are nevoie de cuvinte mari, în conferințele sale de presă, pentru a arăta calitatea muncii sale. Chivu păstrează un ton discret, în conferințele de după meciuri, dar începe să le câștige încrederea fanilor prin a obține maximum din lotul actual. Felul în care aplică sistemul de rotație demonstrează că știe când sunt jucătorii săi în cea mai bună formă“, a notat Dimitri Conti.

Acesta s-a arătat impresionat de faptul că un antrenor tânăr, de 45 de ani, ține pasul cu doi rivali mult mai experimentați.

„Inter e într-o formă excelentă și a revenit pe primul loc al clasamentului. Chivu, un om care vorbește puțin, a transmis un mesaj clar către rivalii săi, cu o experiență mult mai mare, cum sunt Allegri (n.r. – antrenor AC Milan) și Conte (n.r. – antrenor Napoli): Scudetto va fi o afacere în trei. Inter e gata să țină pasul cu Napoli și cu AC Milan până la capătul acestui drum. Clasamentul demonstrează deja că aceste trei formații vor ataca titlul, în acest sezon“, a concluzionat articolul din tuttomercatoweb.com.

