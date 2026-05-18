OUT! Cristi Chivu dă afară de la Inter un campion mondial

Benjamin Pavard nu va continua la Olympique Marseille, după ce clubul de pe Velodrome a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv, iar întoarcerea la Milano pare să fie doar temporară.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Pavard nu intră în planurile lui Chivu pentru noul sezon, iar conducerea lui Inter caută deja soluții pentru a-l vinde în această vară.

OUT! Cristi Chivu îl dă afară pe Pavard

Campion mondial cu Franța în 2018, Pavard a avut un sezon complicat la Marseille. Deși a bifat 37 de meciuri, dintre care 31 ca titular, prestațiile sale au fost criticate constant de presa franceză și de foștii jucători ai clubului.