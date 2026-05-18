OUT! Cristi Chivu dă afară de la Inter un campion mondial

Cristi Chivu a luat deja primele decizii importante la Inter Milan, iar una dintre ele îl vizează direct pe Benjamin Pavard.

Benjamin Pavard nu va continua la Olympique Marseille, după ce clubul de pe Velodrome a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv, iar întoarcerea la Milano pare să fie doar temporară.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Pavard nu intră în planurile lui Chivu pentru noul sezon, iar conducerea lui Inter caută deja soluții pentru a-l vinde în această vară.

Campion mondial cu Franța în 2018, Pavard a avut un sezon complicat la Marseille. Deși a bifat 37 de meciuri, dintre care 31 ca titular, prestațiile sale au fost criticate constant de presa franceză și de foștii jucători ai clubului.

„Un capitol se încheie astăzi la Olympique de Marseille. Voi păstra mereu această experiență în suflet”, a transmis Pavard pe Instagram, confirmând despărțirea de clubul francez.

Totul ar fi pornit încă din startul sezonului, atunci când Pavard a fost deranjat că nu a fost titularizat de Chivu într-un meci cu Udinese. 

Relația dintre cei doi s-ar fi deteriorat rapid, iar antrenorul român le-ar fi transmis clar șefilor clubului că fundașul nu mai are viitor pe „Meazza”.

Transferat de Inter de la Bayern Munich pentru 32 de milioane de euro, Pavard a strâns 70 de meciuri pentru italieni, cu un gol și patru pase decisive. Alături de nerazzurri a câștigat titlul în sezonul 2023/2024 și Supercupa Italiei.

