OMUL-RECORD! Cristiano Ronaldo nu se mai opreste: scrie ISTORIE in tricoul lui Juventus

Portughezul a plecat de la Real Madrid cu statutul de om-record si continua sa doboare recorduri si la noua echipa.

De la venirea sa la Juve, Ronaldo a marcat 17 goluri si a dat 6 pase decisive in Serie A, mai multe decat orice alt jucator al echipei din Torino.

Cristiano Ronaldo devine, astfel, primul jucator din istoria Juventus care are un start atat de bun!

In total, in toate competitiile, portughezul a ajuns la 19 goluri si 8 pase de gol.

