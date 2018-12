Ronaldo a facut un gest interpretabil la golul lui Mandzukic! In 2016 nu a fost iertat de fanii Realului pentru aceasta reactie

Juventus a reusit sa invinga Inter la limita, cu 1-0, prin golul marcat de Mandzukic dupa pasa lui Cancelo.

Dupa gol, Cristiano Ronaldo a facut un gest pentru care a fost criticat dur in trecut, pe vremea cand juca la Real Madrid.

Portughezul a ridicat mana dreapta sus, in semn de bucurie, insa cei de la AS scriu ca aceeasi reactie a sa a fost aspru criticata de suporterii Realului in 2016. Ronaldo s-a bucurat la fel al un gol al lui Morata, iar fanii au sustinut ca jucatorul ar fi cerut ofsaid la golul inscris de coechipierul sau.

Cristiano a repetat gestul la meciul Juve - Inter. Mingea centrata de Cancelo l-a depasit pe Ronaldo, iar Mandzukic a reusit sa inscrie.

Dupa ce a marcat Mandzukic, Ronaldo a ridicat mana dreapta si apoi a alergat sa-si felicite colegul.

