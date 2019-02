Cristiano Ronaldo, folosit de Solskjaer pentru a-si convinge un jucator sa semneze prelungirea contractului! "Toti trebuie sa-l ia drept exemplu"

Cristiano Ronaldo a ramas cu siguranta in istoria lui Man United, iar acest lucru se vede si in era Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer a spus ca Anthony Martial poate deveni un nou Cristiano Ronaldo dupa ce atacantul si-a prelungit contractul cu Manchester United.

Martial a semnat un nou contract pe cinci ani cu United, iar antrenorul Solskjaer a declarat ca atacantul poate avea acelasi impact asupra echipei din Premier League pe care l-a avut castigatorul Balonului de Aur, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo a castigat tot ce se putea castiga in aventura de sase ani pe care a trait-o la United, inainte sa ajunga la Real Madrid, in 2009.

Martial are potentialul de a fi la fel de influent ca Ronaldo la United, potrivit lui Solskjaer, care l-a provocat pe Anthony sa devina un om de 20 de goluri pe sezon.

In trei sezoane intregi jucate la United, recordul de goluri al lui Martial a venit in anul de debut al sau la echipa, cand a inscris 17 goluri.

"Sigur ca poate deveni cel mai bun, depinde de fiecare jucator in parte, de ce decizii ia pentru a-si dezvolta cariera. Cristiano a fost cel mai bun la acest capitol. Trebuie sa fie un jucator pe care sa-l ia cu totii drept exemplu. Noi credem in Anthony, pentru ca are un potential fantastic. A avut suisuri si coborasuri, insa acum stie ca va sta aici in urmatorii ani si noi credem in el", a spus Solskjaer despre Martial.