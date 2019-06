OFICIAL! Maurizio Sarri este noul antrenor al celor de la Juventus! A fost prezentat oficial

Maurizio Sarri este de astazi noul antrenor al lui Juventus.

Maurizo Sarri este noul antrenorul al celor de la Juventus. Dupa ce a cucerit primul trofeu din cariera cu Chelsea, s-a despartit de formatia londoneza si a fost anuntat noul antrenorul al lui Juventus.

Sarri noul antrenor al lui Juventus



"Bine ai venit la Juventus! Antrenorul toscan se alatura bianconerilor dupa un an in Anglia, la Chelsea, si a semnat un contract pe trei ani", anunta site-ul lui Juventus.

A plecat dupa ce a cucerit primul trofeu din cariera



Maurizio Sarri pleaca de la Chelsea dupa un singur sezon. Antrenorul italian a cucerit Europa League cu echipa din Londra, insa a decis sa plece inapoi in Italia la campioana Juventus. Cele doua cluburi au batut palma in privinta eliberarii lui Sarri in schimba sumei de 7 milioane de euro, anunta jurnalistul italian Gianluca di Marzio. Sarri mai avea inca doi ani de contract cu Chelsea.