Surpriza totala! La 9 ani, fiul lui Cristiano Ronaldo a primit oferta sa plece de la Juventus! Ce fosta echipa a lui Ronaldo il vrea

Clubul a contactat-o si pe mama lui Cristiano Ronaldo!

Odata cu transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus Torino din vara lui 2018 pentru 105 milioane de euro, Cristiano Jr a fost inscris la echipa Under 9 a campioanei Italiei si a reusit sa ajunga in atentia presei gratie numarul impresionant de goluri marcate! Performantele lui au atras atentia si altor cluburi.

Presa din Portugalia anunta ca Ronaldo Jr poate sa o ia pe urmele tatalui sau: Sporting Lisabona vrea sa il ia la academia clubului! Cristiano Ronaldo ajungea in 1997 la Sporting, fiind promovat apoi la prima echipa de Loti Boloni. Cei de la Correio da Manha scriu ca Sporting a contactat-o pe mama lui Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, pentru a o convinge sa-si aduca nepotul in Portugalia.

Cristiano Ronaldo Jr va implini 9 ani saptamana viitoare.

Pe urmele lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a facut primii pasi in fotbalul profesionist la Sporting, fiind transferat apoi in 2003 de Manchester United, pe cand avea doar 18 ani. In 2009 cei de la Real Madrid au platit o suma record la acea vreme pentru a-l aduce. Fiul sau ii poate calca acum pe urme.