Cristiano Ronaldo face transferurile la Juventus! Portughezul a negociat cu un fost coleg de la Real Madrid! Ce fotbalist poate ajunge in Serie A!

Ronaldo asteapta la Juventus un fost coleg de la Real Madrid.

Juventus a cucerit titlul si Supercupa in Italia, insa a parasit UEFA Champions League inca din sferturi. Obisnuit cu performanta in cea mai importanta intrecere intercluburi, Cristiano Ronaldo este gata sa negocieze transferurile la Juventus.

Cristiano Ronaldo il asteapta pe James Rodriguez

James nu va fi cumparat de Bayern Munchen, iar Zinedine Zidane nu l-a inclus in planurile sale pentru urmatorul sezon. Columbianul trebuie sa isi caute echipe, insa in aceasta perioada el se pregateste de participarea la Copa America.

Lothar Matthaus a dezvaluit, insa, unde se poate transfera James Rodriguez in aceasta vara. Fostul international german a spus ca James poate ajunge la Juventus, acolo unde este asteptat de Cristiano Ronaldo.

"Eu il vad pe James la Juventus. Am vorbit acum doua saptamani, cand am sarbatorit titlul cucerit de Bayern Munchen in Bundesliga. Este foarte apropiat de Cristiano Ronaldo si mi-a spus ca au vorbit, iar portughezul i-a transmis ca il vrea la Juventus. Inteleg de ce, pentru ca James ii poate oferi pase decisive, iar Ronaldo poate inscrie si cei doi pot straluci impreuna", a dezvaluit Lothar Matthaus.

De Ligt: "Am fost socat"

James nu este singurul jucator cu care Cristiano Ronaldo a vorbit despre un transfer la Juventus. Dupa finala Nations League, portughezul a incercat sa il convinga pe capitanul lui Ajax, Matthijs de Ligt, sa vina in aceasta vara in Serie A.

"La finalul meciului, Cristiano mi-a zis sa vin cu el la Juventus. La inceput nu am inteles si m-a surprins putin. Am fost socat, asa ca am ras si nu am raspuns nimic", a spus De Ligt.