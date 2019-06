Maurizio Sarri, noul antrenor al lui Juventus! Cati bani platesc italienii ca sa-l transfere de la Chelsea

Juventus si Chelsea s-au inteles in privinta lui Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri pleaca de la Chelsea dupa un singur sezon. Antrenorul italian a cucerit Europa League cu echipa din Londra, insa a decis sa plece inapoi in Italia la campioana Juventus. Cele doua cluburi au batut palma in privinta eliberarii lui Sarri in schimba sumei de 7 milioane de euro, anunta jurnalistul italian Gianluca di Marzio. Sarri mai avea inca doi ani de contract cu Chelsea.



Chelsea, interzis la transferuri si fara antrenor!

Cu Roman Abramovic interzis in Marea Britanie, Chelsea trece prin momente dificile. Londonezii l-au pierdut pe Hazard, transferat de Real Madrid pentru 160 de milioane de euro. In plus, londonezii au primit interzis la transferuri in aceasta vara din cauza unor nereguli la legitimarile jucatorilor minori. Frank Lampard, care a impresionat cu Derby in liga a doua, e favorit sa-i ia locul lui Sarri, scrie presa engleza.