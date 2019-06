Ronaldo Jr. PLEACA de la Juventus?! "Negociem cu bunica!" :) Oferta de ultima ora pentru Cristianinho

Sporting Lisabona vrea sa-i ofere fiului lui Cristiano acelasi traseu in cariera cu al tatalui sau.

Clubul din capitala Portugaliei incearca sa faca un transfer important vara asta. Nu la prima echipa, ci in Academie. Sefii centrului de tineret au luat legatura cu Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, pentru a negocia transferul micului Cristianinho.

Masina de goluri

Golgeter la echipa U9 a lui Juve, Ronaldo Jr. ar putea schimba liga in aceasta vara. Ar urma sa traiasca in Portugalia alaturi de bunica Dolores si de mai multe rude de-ale tatalui sau. Apropiatii lui Ronaldo spun ca starul lui Juve vrea ca fiii si fiicele sale sa ia contact cat mai mult cu stilul de viata portughez si de aceea inclina spre a-l trimite pe Cristiano Jr. sa traiasca in Lisabona.



Cristiano Ronaldo Jr. a marcat 56 de goluri in 36 de partide jucate in acest sezon. Ronaldo Jr. are si 26 de pase de gol.