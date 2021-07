OFICIAL | Cristi Chivu e noul antrenor de la Inter Primavera! Anuntul italienilor 

Fostul capitan al nationalei face un nou progres in cariera de antrenor.

Dupa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate in urma cu doua saptamani, Cristi Chivu a fost numit oficial pe banca tehnica a echipei primavera a celor de la Inter.



"Cel care a facut parte din echipa care a castigat tripla istorica din 2010 va antrena echipa U19 dupa o campanie excelenta cu cei de la Under-18, care s-a incheiat, din pacate, cu un esec in semifinale contra echipei Genoa, care a devenit campioana.

Un fundas tare ca stanca si cu o tehnica impecabila, Chivu a lucrat la mai multe niveluri ale Academiei nerazzurilor. A inceput cu juniorii U14 in 2018, s-a mutat la U17 sezonul urmator, ca apoi sa joace semifinale pentru titlu cu U18 in sezonul 2020/21. Din partea tuturor celor de la Inter, ii uram mult succes lui Cristian in aceasta noua etapa din cariera sa!", este mesajul gruparii milaneze.