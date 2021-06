BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Chivu, pas urias in cariera! Unde va antrena in noul sezon

Cristi Chivu a fost promovat la Inter.

Fostul capitan al nationalei a fost deja anuntat in club ca nou antrenor la echipa Primavera a campioanei Italiei, anunta sursele www.sport.ro. Chivu ii ia locul lui Armando Madonna, care i-a pregatit pe pustii Interului in ultimii 3 ani. Romanul vine si el tot din club. A lucrat la echipa U18 de pe Meazza in ultimul sezon. Chivu a fost preferat in fata altor optiuni datorita modului in care lucreaza cu tinerii si a faptului ca e crescut in 'Scoala Ajax'.

Chivu, 40 de ani, are 168 de meciuri in 6 sezoane la Inter, alaturi de care a castigat Champions League (2010), 3 titluri in Serie A (2008, 2009, 2010), doua Cupe (2010, 2011), doua Supercupe ale Italiei (2008, 2010) si un Mondial al Cluburilor (2010). Fostul fundas are inca o Cupa in tricoul Romei (2007). La Ajax, Chivu a jucat timp de 4 ani, intre 2003 si 2007.