EXCLUSIV | "S-a vorbit si de salariul lui Chivu!" Noi detalii despre numirea lui Chivu pe banca Petrolului

Cristian Chivu (40 ani) este in prezent antrenorul lui Inter U18.

Numele fostului fotbalist a fost asociat cu o posibila numire pe banca uneia dintre echipele de traditie ale Romaniei, Petrolul Ploiesti.

Recent, Giovanni Becali a declarat ca fostul fundas a fost contactat de un club din Romania pentru a prelua postul de antrenor, insa a refuzat, pentru a ramane in continuare la juniorii lui Inter.

Valeriu Rachita, apropiat al Petrolului a vorbit despre zvonurile aparute, confirmand ca au existat discutii legate de numirea lui Chivu, insa fara sa existe contact direct cu acesta.

Mai mult, Rachita a dezvaluit ca oficialii clubului ar fi luat in calcul si problema salariului fostului international.

"Despre Chivu e ceva adevar, mai mult o dorinta de-a mea, am spus despre ea, dar nu s-a luat o decizie deocamdata, saptamana viitoare vom trage concluzii la tot ce s-a propus.

Chiar s-a vorbit si de salariu, dar se pare ca este o negociere intre Cristi Chivu si Inter, referitoare la echipa de la Primavera. Daca vii si cu o stire de presa ca domnul respectiv e ofertat de mai multe cluburi, atunci ajuta.

Nu exista vreo discutie cu Cristi Chivu, ci doar una printr-un intermediar", a spus Valeriu Rachita la PRO X.

Fostul agent, Giovanni a vorbit la Realitatea Sportiva despre interesul unul club din Romania pentru Cristi Chivu, insa fara sa dea numele echipei.

"Cu Cristi Chivu chiar astazi a vorbit fratele meu. A avut o oferta foarte importanta de la o echipa din Romania, dar se pare ca nu il tenteaza sa revina in fotbalul romanesc pentru ca vrea sa isi continue activitatea la Inter U18. Echipa din tara care l-a contactat este una foarte buna, poate din Liga 2 dintre primele, poate din Liga 1, dar are o importanta destul de mare in Romania.

Nu pot insa sa va dau numele echipei, deoarece oficialii celor de acolo si nici Chivu nu imi permit acest lucru. El a inteles ca orice antrenor trebuie sa faca toti pasii si de-asta a decis deocamdata sa ramana la grupa U18 a celor de la Inter.

Daca vine o echipa de Serie B importanta din Italia si ii propune lui Chivu sa se duca acolo, cu siguranta el va face asta. A fost un mare jucator si sper ca antrenor sa fie si mai mare. Din cate stiu eu, el doreste ca in Italia sa isi inceapa aceasta cariera de antrenor profesionist la un nivel inalt", a spus Giovanni Becali pentru Realitatea Sportiva.