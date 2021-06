Adelina Chivu, extrem de frumoasa si de senzuala! Cum s-a pozat sotia lui Cristi Chivu

Are 13 ani de casatorie alaturi de Cristi Chivu, dar e la fel de frumoasa ca in prima zi.

Iar asta o demonstreaza si in cea mai recenta fotografie posatata pe Instagram. Adelina stie sa pozeze si arata extrem de sexy, dar si de feminina.

Cristi si Adelina s-au cunoscut cand el avea 27 de ani, iar ea 25 de ani. El a curtat-o sase luni si a reusit in sfarsit sa o convinga sa vina in Italia. Sportivul a facut atunci ceva ce ar fi impresionat o altfel de fata. Nu pe Adelina. Mai precis, i-a dat cardul lui premium pentru cumparaturi. Adelina l-a refuzat politicos, dar foarte ferm: “Multumesc, nu e nevoie, am bani la mine.” Atunci, el a privit-o zapacit: a inteles ca pentru el reprezenta o alta lume: aceea unde nu conta ca el era multimilionar, ci era important cine era cu adevarat Cristi Chivu.

La putin timp, el a si cerut-o in casatorie, dupa un meci la Milano. Evenimentul a fost considerat "nunta anului" si a reunit la Palatul Stirbey din Buftea toate vedetele momentului.

Astazi, cei doi locuiesc la Milano, alaturi de fetitele Natalia si Anastasia, iar Adelina se declara “cea mai norocoasa fata din lume.”

