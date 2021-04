Andrei Radu, protagonist pe conturile lui Inter! A facut cel mai bun 11 din istoria echipei! Chivu, inclus si el in echipa

Fotbalistul roman a raspuns provocarii clubului de pe retelele de socializare.

Portarul roman a avut o misiune extrem de dificila, stiuta fiind istoria bogata a celor de la Inter, care au avut zeci de fotbalisti de super clasa de-a lungul timpului. Cateva decizii pot fi considerate subiective, mai ales ca implica oameni care au legatura cu fotbalul romanesc, insa chiar si asa echipa lui Ionut Radu s-ar bate de la egal la egal cu orice echipa din istoria fotbalului.

In poarta a mers pe Walter Zenga, fost antrenor si in Romania, care a fost unul dintre cei mai buni jucatori italieni din anii '80. In aparare a mers pe omogenitate, mai exact pe Maicon, fundasul dreapta braziian, Cristi Chivu, fostul capitan al nationalei care a castigat Champions League cu Inter in 2010, Marco Materazzi, Campionul Mondial cu Italia din 2006 si Javier Zanetti, probabil cel mai emblematic fotbalist din istoria gruparii interiste.

La mijloc, Radu i-a selectat pe Dejan Stankovic si Esteban Cambiasso, iar ca mijlocasi ofensivi s-a folosit de Samuel Eto'o, Wesley Sneijder si Luis Figo. Dilema a fost mare pentru roman cand a venit vorba de atacant, iar acesta a vorbit despre doua nume, Diego Militto si Ronaldo Nazario, alegand sa mearga cu brazilianul, pe care l-a admirat inca din copilarie.

Intrebat si care considera ca este cel mai bun jucator din istoria clubului, nu a putut sa treaca peste apreciarea pe care o are pentru brazilian si l-a mentionat pe Ronaldo ca fiind, in opinia sa, cel mai valoros fotbalist din istoria Interului.