"Nu se compara cu sexul cu Georgina!" :) Ronaldo, declaratie ULUITOARE despre cel mai frumos gol al carieriei! Ce a spus starul portughez cand a fost intrebat de executia superba din foarfeca

Cristiano Ronaldo a vorbit intr-un interviu despre viata sa.

Cristiano Ronaldo a vorbit recent intr-un interviu despre viata sa personala si despre cel mai frumos gol al carierei. Golul marcat in poarta celor de la Juventus pe cand evolua in tricoul celor de la Real Madrid, este cel mai frumos gol marcat de portughez. Acesta a inscris din foarfeca trimitand mingea perfect, fara ca Buffon sa aiba vreo reactie. Starul portughez a dezvaluit ca a incercat de mult timp sa marcheze prin acest procedeu, dar spune ca nimic nu se compara cu viata sa intima alaturi de iubita sa, Georgina.

"Am incercat sa inscriu asa de foarte-foarte multi ani. Am inscris 700 de goluri, dar niciunul ca asta. M-am gandit ca in sfarsit am inscris din foarfeca, dupa o saritura superba.

Felul in care am inscris impotriva lui Buffon, impotriva lui Juventus, in Champions League, a fost un gol superb. Cand oamenii au inceput sa ma aplaude, am zis 'wow'! Am fost foarte surprins, pentru ca nu mi se mai intamplase in viata mea, asa ca a fost un moment incredibil. A fost cel mai frumos gol al meu", a spus Ronaldo.

"A fost mai bun decat sexul? Fii sincer!", a fost intrebat Ronaldo de gazda emisiunii.

"Nu, nu , nu se compara cu Geo a mea. Ne vom casatori intr-o zi cu siguranta. Este si visul mamei mele. Asa ca intr-o buna zi, de ce nu? E minunat. E prietena mea, mi-am deschis inima in fata ei si ea a facut la fel", a mai spus Ronaldo.