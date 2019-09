Viata Georginei Rodriguez, o adevarata aventura! De la bona, la vanzatoare si acum viitoare sotie a lui Cristiano Ronaldo: "O sa ne casatorim, e visul mamei mele"

Georgina Rodriguez este iubita lui Cristiano Ronaldo si cea care ii creste pe cei 4 copii ai fotbalistului.

Desi acum este una dintre cele mai faimoase femei din lume, Georgina nu a trait toata viata in lux. Tanara a plecat la 17 ani in Anglia si a muncit ca bona pentru o familie din Bristol unde castiga aproximativ 10 euro pe ora. Georgina si-a dorit foarte mult sa invete limba engleza pentru a putea lucra in magazinele de lux, lucru pe care l-a reusit in cele din urma. Dupa ce a invatat foarte bine limba engleza Georgina a revenit la Madrid si s-a angajat la Gucci. Mai exact a fost asistent de vanzari si avea un salariu de aproximativ 1200 de euro pe luna. Acest job i-a oferit oportunitatea de a-l cunoaste pe Cristiano Ronaldo, cu care s-a intalnit in timp ce acesta era la cumparaturi.

Viata ei s-a transformat radical si acum este unul dintre cele mai cautate modele. Georgina Rodriguez are impreuna cu Ronaldo o fetita, insa fotbalistul mai are trei copii cu mame surogat.

"Prima intalnire cu Cristiano a fost la Gucci, acolo unde lucram ca asistenta de vanzari. La cateva zile distanta ne-am intalnit din nou la un eveniment al brandului si am putut sa vorbim intr-o atmosfera mai relaxata, in afara mediului de munca. A fost dragoste la prima vedere pentru amandoi", a spus Georgina pentru Elle.

Cristiano Ronaldo: "O sa ne casatorim intr-o zi, cu siguranta"

"M-a ajutat atat de mult. Sigur, sunt indragostit de ea", a spus Ronaldo la ITV, o televiziune din Marea Britanie.

"O sa ne casatorim intr-o zi, cu siguranta. Este visul mamei mele. Deci, intr-o zi, de ce nu? E minunat, ea este prietena mea, avem conversatii. Mi-am deschis inima pentru ea si ea si-a deschis-o pentru mine", a mai spus Ronaldo.

Georgina ii creste cei 4 copii lui Ronaldo in Torino, Italia. Duce o viata fara nicio grija, mergand in tot felul de vacante in Ibiza, Islanda si alte locatii. De asemenea se bucura si de plimbari cu yacht-ul lui Ronaldo si cu masinile de peste doua milioane de euro ale acestuia.