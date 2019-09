Cristiano Ronaldo are un salariu de trei ori mai mare decat orice jucator din Serie A! Cat castiga portughezul si cine completeaza podiumul

Cristiano Ronaldo este cel mai bine platit jucator din Italia, fiind pe podium cu doi jucatori transferati in aceasta vara.

Ronaldo are un salariu de 31 de milioane de euro pe sezon si castiga de 3 ori mai mult decat orice jucator din Serie A. Podiumul este completat de Matthijs de Ligt care castiga 8 milioane de euro pe sezon si Romelu Lukaku cu 7.5 milioane de euro. Cei din urma au sosit in campionatul din Italia in aceasta vara. De Ligt s-a transferat de la Ajax la Juventus pentru 85 de milioane de euro, iar Lukaku a venit de la Manchester United la Inter Milano pentru 65 de milioane.

Conform celor de la Gazzetta dello Sport, Juventus domina copios clasamentul celor mai mari salarii din Serie A, cheltuind un total de 294 de milioane de euro pe an doar pentru salariile jucatorilor. De asemenea 7 din primii 8 cei mai bine platiti jucatori din Italia sunt jucatorii lui Juventus.

Printre jucatorii din acest top se regasesc Aaron Ramsey si Adrien Rabiot, sositi in aceasta vara la Juventus din postura de jucatori liberi de contract. Ambii castiga 7 milioane de euro pe sezon.

Clasamentul celor mai bine platiti jucatori din Serie A