Juventus va face totul pentru a-l multumi pe Cristiano Ronaldo! Promisiunea lui Maurizio Sarri pentru starul portughez: "Va ajunge la cifrele de la Real Madrid!"

Cristiano Ronaldo a anuntat ca noul sau obiectiv sau este sa devina golgeterul all-time in Serie A.

Pentru a-l ajuta sa atinga aceasta tinta, Maurizio Sarri i-a promis starului portughez ca echipa se va concentra sa joace pentru el. Mai mult, antrenorul e convins ca Cristiano Ronaldo poate ajunge din nou la cifrele impresionante pe care le inregistra pe vremea cand juca la Real Madrid, scrie Tuttosport.

Maurizio Sarri e convins ca Ronaldo poate inscrie cel putin 40 de goluri in acest sezon.

Golgeterul actual al Serie A este Gonzalo Higuain. Actualul coechipier al lui Ronaldo a inscris 36 de goluri in sezonul 2015-2016, cand juca la Napoli.

Cristiano Ronaldo a inscris sezonul trecut 28 de goluri in toate competitiile. Acesta a fost pentru el cel mai slab sezon din ultimii 10 ani. In ultimul deceniu, singurul sezon in care Cristiano Ronaldo a inscris sub 40 de goluri a fost cel de debut la Real Madrid, atunci cand a inscris de 33 de ori.