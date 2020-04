"Nu ma puteam opri din plans!" Dezvaluirile lui Walter Zenga despre momentele dificile

Walter Zenga a avut si momente dificile de-a lungul carierei sale si a povestit cateva din intamplarile sale.

Walter Zenga, antrenorul trecut pe la FCSB si Dinamo, a dat un interviu pentru SportWeek si a dezvaluit unele din momentele dificile din cariera sa.

Zenga, antrenor la Cagilari in prezent, a spus ca a plans din cauza fotbalului, fiind foarte afectat. "Sa plang pentru fotbal? Da, mi s-a intamplat cand am pierdut in finala Cupei Romaniei cu FC National si la Napoli, cand Crotone a retrogradat in Serie B. M-am inchis 20 de minute in vestiar si nu ma opream din plans.", a declarat acesta.

Antrenorul spune ca este pregatit pentru reluarea campionatului din Italia si nu il sperie daca va trebui sa joace pe timp de vara: "M-am intors in Italia si voi fi antrenorul lui Cagilari. Am pregatit deja totul: de la antreanmentele la distanta pana la meciurile din iulie sau august. Am antrenat sase ani in Orientul Mijlociu si acolo se joaca la 45 de grade. Stiu cum se procedeaza."

Zenga nu uita de cei de la care a avut de invatat si care l-au ajutat sa ajunga unde este. "Am invatat multe de la cel putin sase dintre antrenorii mei: Trapattoni, Bagnoli, Sonetti, Radice, Vicini si Eriksson.", a adaugat acesta.

Zenga a antrenat FCSB in perioada 2004-2005, iar pe Dinamo in 2007. A mai trecut pe la Palermo, Al Nassr sau Al Shaab.