Novak Djokovic, un mare iubitor al fotbalului! Sarbul este fanul infocat al unui club din SERIE A: "Tatal meu a fost fotbalist profesionist"

Novak Djokovic nu tine ascuns numele echipei de fotbal preferate.

Sarbul este fanul cel mai infocat al echipei AC Milan din Italia, club care a castigat 18 titluri in Italia si 3 Ligi ale Campionilor.

„Sunt un mare fan AC Milan si voi fi intotdeauna. Pentru mine, fotbalul este al doilea sport preferat, dupa tenis. Tatal meu a fost fotbalist profesionist, iar acasa urmarim mereu meciurile rossonerilor cu mare interes”, a declarat Novak Djokovic.

Djokovic s-a pozat cu Paolo Maldini si Andriy Shevchenko, dar si cu legendarul Franco Baresi intr-o vizita facuta in nordul Italiei, la Milano.

Novak Djokovic, cel mai faimos suporter al echipei AC Milan

Novak s-a intors la Milano si pentru a se poza alaturi de Zlatan Ibrahimovic, Clarence Seedorf si Antonio Cassano, jucatori care au contribuit la castigarea ultimului titlu de Serie A pentru AC Milan, in sezonul 2010/11.

In 2014, Novak Djokovic a dat lovitura de start a partidei amicale de la Dubai dintre AC Milan si Real Madrid. In acea perioada evolua la clubul madrilen Cristiano Ronaldo, superstar ajuns intre timp si el in Italia, la Juventus Torino, o mare rivala a echipei iubite de Novak Djokovic.

Cei mai faimosi suporteri ai echipei AC Milan

Novak Djokovic conduce lista celor mai faimosi suporteri ai echipei AC Milan, cel putin la nivel european. Printre celelalte celebritati care sustin echipa de fotbal rossonera se regasesc Domenico Dolce si Stefano Gabbana, baschetbalistul Kobe Bryant si pilotul de Formula 1, Felipe Massa.