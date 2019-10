Djokovic a facut scandal la Tokyo! Mesaj dur pentru arbitrul de scaun: "Nu faci tu d-astea cu mine"

Scandal intre Novak Djokovic si arbitrul de scaun al meciului Djokovic vs. Soeda din optimile turneului ATP de la Tokyo.

Totul s-a intamplat la finalul unui punct in care lovitura japonezului a aterizat in afara terenului, doar ca arbitrul de scaun i-a oferit punctul. Djokovic nu a cerut challenge initial, dar s-a plans ca a auzit pe cineva spunand „out.”

Novak Djokovic: „Am cerut challenge. Nu face de-astea cu mine.”

„Este out. Am auzit un sunet, a spus out (n.r. arbitrul de linie). Nu a facut semn cu mana, dar a spus out,” a spus Djokovic.

Arbitrul de scaun l-a chemat apoi pe arbitrul de linie si l-a intrebat despre cele intamplate. Acesta i-a comunicat arbitrului de scaun: „Nu te teme, ai scos vreun sunet?” inainte de a-i spune lui Djokovic „nu voi permite challenge-ul.”

In cele din urma, dupa certuri intre Djokovic si arbitru, Novak a cerut challenge iar reluarea oficiala a aratat ca mingea a aterizat in afara terenului, confirmand dreptatea numarului 1 ATP.

Novak Djokovic l-a invins pe Go Soeda scor 6-3, 7-5 si va juca in sferturi cu francezul Lucas Pouille.