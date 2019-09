Djokovic, dezamagit de starea de sanatate: "As vrea sa va pot spune cand ma voi intoarce pe teren" 

Novak Djokovic nu trece prin cea mai buna perioada a carierei sale, data fiind conditia sa fizica. Sarbul a avut mari dureri la umarul stang de-a lungul ultimelor luni.

Fostul lider mondial nu este fericit cu starea sa de sanatate, mai ales ca nu se stie cand va reveni pe teren.

„As vrea sa va pot spune cand ma voi intoarce pe teren, dar nu stiu exact. Monitorizez rezultatele reabilitarii in fiecare zi. Observ cum umarul raspunde la recuperare,” a declarat Djokovic pentru RTS.

Novak Djokovic: „Din pacate, accidentarea a fost mai serioasa decat a parut”

„Accidentarea m-a impiedicat sa continui turneul la New York si imi pare foarte rau pentru asta”, a mai spus numarul 1 ATP.

Djokovic planuieste insa sa revina in circuit intr-o saptamana sau doua, cu ocazia competitiei de la Tokyo.

Novak Djokovic s-a retras in optimile de finala ale US Open 2019 intr-un meci disputat impotriva elvetianului Stan Wawrinka. Djokovic era condus cu 2-0 la seturi in momentul retragerii.