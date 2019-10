Novak Djokovic vrea AURUL la Jocurile Olimpice din 2020: „Voi veni la Tokyo cat de devreme posibil ca sa ma adaptez conditiilor”

Din articol Campionii olimpici ai tenisului masculin

Novak Djokovic se gandeste deja la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

Numarul 1 ATP a inceput sa faca indirect propuneri organizatorilor Olimpiadei de Vara Japoneze, spunand ca ar prefera sa joace seara meciurile.

„Nu stiu, depinde de orar. Sesiunile nocturne pot fi o idee buna, cum a fost si la Beijing in 2008. Pe timpul noptii umiditatea ar putea fi aceeasi, dar caldura va fi cu siguranta diferita”, a declarat Novak Djokovic.

Novak Djokovic despre programul JO 2020: „Avem nevoie de un orar diferit pentru acest turneu.”

„A fost intotdeauna dificil in Asia, nu doar pentru tenismeni, ci si pentru multi alti sportivi. E o problema. Voi veni aici (n.r. la Tokyo) cat de devreme posibil ca sa ma adaptez conditiilor”, a spus Djokovic, care planuieste sa castige la Tokyo prima medalie de aur olimpica din cariera sa.

Novak Djokovic are o singura medalie olimpica in palmares: bronz la Beijing in 2008

Finala editiei de la Beijing a fost disputata de Rafael Nadal si Fernando Gonzalez, triumfator iesind spaniolul, aflat atunci la prima medalie olimpica din cariera sa.

Intre timp, Nadal a castigat aurul si in proba de dublu, la Rio 2016, cand a castigat alaturi de Marc Lopez finala disputata impotriva dublului Romaniei, Horia Tecau-Florin Mergea.

Campionii olimpici ai tenisului masculin

Rio de Janeiro 2016 – Andy Murray (Marea Britanie)

Londra 2012 – Andy Murray (Marea Britanie)

Beijing 2008 – Rafael Nadal (Spania)

Atena 2004 – Nicolas Massu (Chile)

Sydney 2000 – Yevgeny Kafelnikov (Rusia)

Atlanta 1996 – Andre Agassi (SUA)

Barcelona 1992 – Marc Rosset (Elvetia)

Seoul 1988 – Miroslav Mecir (Cehia)

Novak Djokovic este in prezent implicat in turneul ATP de la Tokyo, unde il va intalni in sferturi pe francezul Lucas Pouille. Meciul va avea loc vineri, 4 octombrie, nu inainte de ora 08:00, ora Romaniei. Djokovic il conduce pe Pouille la intalnirile directe cu 2-0.