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Fostul internaţional brazilian Ronaldinho, în vârstă de 46 de ani, a jucat din nou fotbal profesionist, duminică, pentru formaţia Ravenna, în liga a treia italiană (Serie C), o frumoasă lovitură de imagine pentru echipa antrenată de Andrea Mandorlini (ex-CFR Cluj).

Pentru prima oară din septembrie 2015, fostul câştigător al Balonului de Aur (2005), a evoluat într-o competiţie oficială, sub culorile unei echipe care visează să ajungă în Serie A, relatează AFP.

Ronaldinho, titular în Ravenna - Forli 2-0 în Serie C, a fost schimbat la pauză

Cu părul cărunt şi un pic greoi, campionul mondial din 2002 a jucat întreaga primă repriză a meciului dintre Ravenna şi Forli, sub privirile omului de afaceri italo-american Ignazio Cipriani, proprietarul clubului din 2024, încântat de numărul mare de reporteri fotografi din jurul terenului.

Pentru acest meci, capacitatea stadionului a fost mărită de la 5.000 de locuri la 6.800, însă milioane de telespectatori nostalgici au putut asista la revenirea pe gazon a fostului jucător al echipelor Paris Saint-Germain (2001-03), FC Barcelona (2003-08) şi AC Milan (2008-11).

Ronaldinho, recunoscut în anii 2000 şi nu numai pentru driblingurile sale, nu s-a hazardat în acţiuni elaborate, mulţumindu-se la a oferi pase din una-două atingeri, iar uneori chiar a încetinit atacul echipei sale.

Totuşi, starul brazilian a fost implicat în faza în urma căreia s-a deschis scorul, furnizând penultima pasă înaintea golului marcat de Giulio Donati (36).

Meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor cu scorul de 2-0.

Ce a declarat fostul Balon de Aur din 2005

''A fost magnific să văd atâţia tineri fotbalişti care au crescut privindu-mă jucând şi care azi intră alături de mine pe teren'', a declarat Ronaldinho.

Brazilianul nu ştie ce îi va rezerva viitorul, el jucând acum după un singur antrenament alături de coechipierii săi.

''Nu ştiu ce va fi. Acum, totul depinde de preşedinte: dacă vrea, voi reveni'', a spus Ronaldinho, conform Agerpres.

În eforturile sale de a construi un club puternic, Ignazio Cipriani a anunţat încă din iunie că a semnat cu Ronaldinho, iar prezentarea oficială a avut loc la finalul lunii august, însă fosta glorie nu s-a pregătit cu echipa pentru acest sezon şi a venit doar înaintea meciului de duminică.

Notele lui Ronaldinho și rezumatul partidei

Sofascore: 7.0

Flashscore: 7.0

Ravenna e Dintorni: 10 (cu mențiunea ”pentru carieră”)

Virgilio Sport: 6.5