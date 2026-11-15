Duelul Ravenna - Forli, un derby regional din Emilia-Romagna, a fost cel mai urmărit meci din istoria Serie C. Chiar și în Times Square, New York, meciul a fost transmis pe unul dintre ecranele gigantice din cea mai faimoasă piață din lume. Motivul? Revenirea lui Ronaldinho Gaucho în fotbalul profesionist la 11 ani de la retragerea sa.

Ronaldinho a revenit la 46 de ani!

Când a fost anunțată revenirea lui Ronaldinho, mulți au considerat-o drept o acțiune de marketing fără impact real, dar realitatea este că pe 15 noiembrie, pe un stadion Bruno Benelli arhiplin, Ronaldinho a revenit pe teren la 46 de ani.

Sub privirile unor foști coechipieri precum Dida și Serginho, prezenți în tribune, decarul brazilian a fost titular în formația 4-3-3 a fostului antrenor al lui Inter Milano și CFR Cluj, Andrea Mandorlini.

Ravenna, echipa lui Ronaldinho clasată pe locul doi în Grupa B din Serie C, a găzduit-o pe Forli, iar „Ronnie” a început ca o „falsă extremă stânga”, jucând în spatele atacantului.