Duelul Ravenna - Forli, un derby regional din Emilia-Romagna, a fost cel mai urmărit meci din istoria Serie C. Chiar și în Times Square, New York, meciul a fost transmis pe unul dintre ecranele gigantice din cea mai faimoasă piață din lume. Motivul? Revenirea lui Ronaldinho Gaucho în fotbalul profesionist la 11 ani de la retragerea sa.
Ronaldinho a revenit la 46 de ani!
Când a fost anunțată revenirea lui Ronaldinho, mulți au considerat-o drept o acțiune de marketing fără impact real, dar realitatea este că pe 15 noiembrie, pe un stadion Bruno Benelli arhiplin, Ronaldinho a revenit pe teren la 46 de ani.
Sub privirile unor foști coechipieri precum Dida și Serginho, prezenți în tribune, decarul brazilian a fost titular în formația 4-3-3 a fostului antrenor al lui Inter Milano și CFR Cluj, Andrea Mandorlini.
Ravenna, echipa lui Ronaldinho clasată pe locul doi în Grupa B din Serie C, a găzduit-o pe Forli, iar „Ronnie” a început ca o „falsă extremă stânga”, jucând în spatele atacantului.
Planul lui Andrea Mandorlini
Inițial, Mandorlini se gândise să-i pună la dispoziție doar o jumătate de oră, potrivit Marca, însă Ronaldinho a jucat până la pauză. Starul brazilian a avut dificultăți în a intra în joc și nu a atins mingea pentru prima dată decât în minutul 6, când a executat un corner. Cele mai bune ocazii, însă, au fost ale lui Forli, care a profitat de capacitatea limitată a veteranului brazilian de a se apăra. Ravenna se apăra cu un om în minus.
Totuși, scorul a fost deschis în minutul 36 de Ravenna. Donati, fost jucător la Inter, Leverkusen, Monza și Lecce, a marcat cu un șut slab, din afara careului, scorul devenind 1-0 pentru echipa lui Ronaldinho. „Ronnie”, integrat în echipă, a sărbătorit golul cu entuziasm, fiind implicat în faza respectivă.
După ce arbitrul a fluierat la pauză, Ronaldinho și-a luat rămas bun de la tribune în mijlocul unor ovații extraordinare. Au fost 45 de minute pentru istoria fotbalului.
A fost un meci în care Ronaldinho a jucat „printre linii”. Fostul jucător al Barcelonei, PSG și AC Milan a evoluat ca numărul 10 în spatele atacantului. Nu a revenit în defensivă, dar a fost destul de activ în treimea adversă.
Abia a intrat în careul de pedeapsă al adversarului, preferând să domine marginea acestuia. În plus, a executat trei lovituri de colț. La una dintre ele, cea la care Donati a reluat cu capul, aproape a dus la un gol.
De la gazde, a mai punctat Rabbi în minutul 58. Ravenna a învins-o pe Forli cu 2-0.