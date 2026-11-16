VIDEO EXCLUSIV Ținuți departe: marea asemănare dintre Adrian Mutu și Ilie Năstase, discutată la Poveștile Sport.ro

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Marcu Czentye
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Ilie Năstase și Adrian Mutu trăiesc un lucru comun în rândul persoanelor cărora le displac tiparele vieții.

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Adrian MutuIlie NastasePoveștile sport.roparisflorentaRomaniaBucuresti
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Există o asemănare importantă între Ilie Năstase și Adrian Mutu, doi dintre cei mai faimoși sportivi pe care i-a dat România.

Intriganți, prin natura lor, Năstase și Mutu nu au reușit să devină cei mai iubiți sportivi în țară, dar au găsit, peste hotare, o dragoste sinceră a parizienilor, respectiv a locuitorilor Florenței.

Năstase și Mutu, adorați în Paris, respectiv Florența

Niciunul dintre ei nu se poate lăuda cu ideea că au resimțit cea mai mare iubire în țara natală, dar aprecierile străinilor au umplut aceste goluri.

Ilie Năstase a fost elogiat la Paris mult timp după ce a reușit să câștige titlul de campion la Roland Garros, în 1973, fiind salutat călduros de parizieni, până în ziua de azi. 

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu amintește de un episod trăit în 2010, când Ilie Năstase atrăgea atenția francezilor, în complexul Stade Roland Garros, în ciuda faptului că turneul de mare șlem era în plină desfășurare, cu partide captivante.

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„Dacă mergi cu Mutu în Florența, o să fie coadă după tine”. 

În același episod, regizorul Remus Achim - care a creat filme-documentar cu Simona Halep, Adrian Mutu, Narcisa Lecușanu și „Generația de Suflet - mărturisește că a fost uimit de ce a trăit alături de fostul atacant al grupării „Viola”, în orașul Cupolei lui Brunelleschi. 

„Cu Adi Mutu am descoperit Florența altfel decât dacă aș fi fost turist. Am stat acolo și toată lumea îl recunoștea, în orice restaurant intram, pe stradă. Dacă mergi cu Adi Mutu la mall, până în capăt, o să te oprească două persoane.

În schimb, dacă mergi cu el în Florența, o să fie coadă după tine,” a afirmat regizorul Remus Achim, în emisiunea Poveștile Sport.ro

Două titluri de mare șlem a cucerit Ilie Năstase în proba individuală: US Open 1972 și Roland Garros 1973.

În proba de dublu, Năstase a ieșit triumfător la Paris, alături de Ion Țiriac, în 1970. 

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