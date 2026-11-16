Există o asemănare importantă între Ilie Năstase și Adrian Mutu, doi dintre cei mai faimoși sportivi pe care i-a dat România.

Intriganți, prin natura lor, Năstase și Mutu nu au reușit să devină cei mai iubiți sportivi în țară, dar au găsit, peste hotare, o dragoste sinceră a parizienilor, respectiv a locuitorilor Florenței.

Năstase și Mutu, adorați în Paris, respectiv Florența

Niciunul dintre ei nu se poate lăuda cu ideea că au resimțit cea mai mare iubire în țara natală, dar aprecierile străinilor au umplut aceste goluri.

Ilie Năstase a fost elogiat la Paris mult timp după ce a reușit să câștige titlul de campion la Roland Garros, în 1973, fiind salutat călduros de parizieni, până în ziua de azi.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu amintește de un episod trăit în 2010, când Ilie Năstase atrăgea atenția francezilor, în complexul Stade Roland Garros, în ciuda faptului că turneul de mare șlem era în plină desfășurare, cu partide captivante.