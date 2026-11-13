Revenită în competițiile internaționale după o absență de șase ani, Eritreea a evoluat aseară în deplasare cu Guineea în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027, în etapa a treia din Grupa D.
La naționala din Eritreea a jucat titular în ofensivă Oliver Hintsa, atacantul lui Dinamo.
Partida de pe ”Stade du 28-Septembre” din Conakry s-a încheiat cu victoria la limită a gazdelor, scor 2-1, goluri marcate de Mouhamed Soumah (13) și Yakhouba Gnagna Barry (53), respectiv Malil Lundgren (82).
Hintsa, două ocazii mari, inclusiv o bară, în Guineea - Eritreea 2-1
Hintsa, care a evoluat ca extremă stânga, a fost integralist și a avut două șanse mari de gol - în minutul 24, când șutul său a fost apărat de portarul guineean Mohamed Camara, și în minutul 68, când a nimerit bara.
Pentru prestația sa, dinamovistul a primit nota 6.5 de la Sofascore, sub media 6.7 a echipei.
”Cămilele de la Marea Roșie (n.r. - porecla naționalei Eritreei) s-au luptat până la ultimul fluier. În ciuda înfrângerii, spiritul de luptă arătat în finalul partidei promite pe viitor”, a notat pagina Eritrean Football.
Cele două echipe se vor întâlni și peste câteva zile, pe 16 noiembrie, de data aceasta cu Eritreea figurând ca gazdă.
Bunicul lui Oliver a studiat în România în anii '80 și este de atunci suporterul lui Dinamo
Hintsa (25 de ani), fost internațional de juniori suedez născut în Halmstad, a debutat pentru Eritreea cu prilejul revenirii oficiale a acestei reprezentative, ”dubla” cu Eswatini (fosta Swaziland) din primăvară: a fost titular în victoria cu 2-0 din tur și a intrat pe final în returul câștigat cu 2-1.
La Dinamo, unde a ajuns în vară, atacantul a jucat 14 meciuri, în care a înscris 2 goluri (în 4-0 cu FC Voluntari în Superligă și în 4-1 cu Sporting Liești în Cupă) și a oferit 3 pase decisive (în victoria din Giulești, 1-0 cu Rapid, în 4-0 cu Farul Constanța și în 2-2 cu CFR Cluj, toate partide din Superligă).
Transferat de Dinamo de la Sogndal, echipa din Norvegia cu logo-ul unei formații de black metal pe tricouri, Oliver Hintsa nu era deloc străin de echipa ”câinilor”, după cum explica Dinamo București pe rețelele de socializare:
”Oliver Hintsa nu este străin de clubul nostru. Bunicul său împărtășește dragostea pentru culorile alb-roșii de zeci de ani! 🔴⚪️” - mai exact ”Bunicul său a studiat în București în anii '80 și este suporterul nostru încă de atunci”!
Foto: ENFF