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Revenită în competițiile internaționale după o absență de șase ani, Eritreea a evoluat aseară în deplasare cu Guineea în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni 2027, în etapa a treia din Grupa D. La naționala din Eritreea a jucat titular în ofensivă Oliver Hintsa, atacantul lui Dinamo. Partida de pe ”Stade du 28-Septembre” din Conakry s-a încheiat cu victoria la limită a gazdelor, scor 2-1, goluri marcate de Mouhamed Soumah (13) și Yakhouba Gnagna Barry (53), respectiv Malil Lundgren (82). Hintsa, două ocazii mari, inclusiv o bară, în Guineea - Eritreea 2-1

Hintsa, care a evoluat ca extremă stânga, a fost integralist și a avut două șanse mari de gol - în minutul 24, când șutul său a fost apărat de portarul guineean Mohamed Camara, și în minutul 68, când a nimerit bara. Pentru prestația sa, dinamovistul a primit nota 6.5 de la Sofascore, sub media 6.7 a echipei. ”Cămilele de la Marea Roșie (n.r. - porecla naționalei Eritreei) s-au luptat până la ultimul fluier. În ciuda înfrângerii, spiritul de luptă arătat în finalul partidei promite pe viitor”, a notat pagina Eritrean Football. Cele două echipe se vor întâlni și peste câteva zile, pe 16 noiembrie, de data aceasta cu Eritreea figurând ca gazdă.

Clasamentul din grupa Eritreei, cu Kenya deja calificată la CAN 2027 din postura de țară gazdă

Clasamente oferite de Sofascore

Bunicul lui Oliver a studiat în România în anii '80 și este de atunci suporterul lui Dinamo Hintsa (25 de ani), fost internațional de juniori suedez născut în Halmstad, a debutat pentru Eritreea cu prilejul revenirii oficiale a acestei reprezentative, ”dubla” cu Eswatini (fosta Swaziland) din primăvară: a fost titular în victoria cu 2-0 din tur și a intrat pe final în returul câștigat cu 2-1. La Dinamo, unde a ajuns în vară, atacantul a jucat 14 meciuri, în care a înscris 2 goluri (în 4-0 cu FC Voluntari în Superligă și în 4-1 cu Sporting Liești în Cupă) și a oferit 3 pase decisive (în victoria din Giulești, 1-0 cu Rapid, în 4-0 cu Farul Constanța și în 2-2 cu CFR Cluj, toate partide din Superligă). Transferat de Dinamo de la Sogndal, echipa din Norvegia cu logo-ul unei formații de black metal pe tricouri, Oliver Hintsa nu era deloc străin de echipa ”câinilor”, după cum explica Dinamo București pe rețelele de socializare: ”Oliver Hintsa nu este străin de clubul nostru. Bunicul său împărtășește dragostea pentru culorile alb-roșii de zeci de ani! 🔴⚪️” - mai exact ”Bunicul său a studiat în București în anii '80 și este suporterul nostru încă de atunci”! Foto: ENFF

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