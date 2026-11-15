Ce a spus Ronaldinho după ce a revenit pe teren la 46 de ani, sub comanda unui fost antrenor din Superliga: ”Voi reveni!”

Partida dintre Ravenna și Forli a devenit cel mai urmărit meci din întreaga istorie a Serie C și totul grație brazilianului.

Magicianul Ronaldinho a încântat privirile ani la rând pe vreme când era fotbalist în activitate, dar continuă să o facă și în prezent, cu fiecare ocazie.

Ronaldinho: ”Pentru mine, a fost întotdeauna despre fotbal!”

Ajuns la 46 de ani, Ronaldinho a revenit pe teren la Ravenna, sub comanda lui Andrea Mandorlini, fostul antrenor de pe banca lui CFR Cluj. Brazilianul a fost titular și a rămas pe teren o repriză întreagă.

La finalul meciului, după ce Ravenna s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui Forli, Ronaldinho a avut timp și de declarații. Legendarul fotbalist brazilian a promis că va reveni pe teren la Ravenna în cazul în care președintele clubului va apela din nou la el.

”A trecut foarte repede. Pentru mine, a fost întotdeauna despre fotbal. Dacă președintele mă va mai suna, mă voi întoarce. Este întotdeauna o plăcerea pentru mine. I-am spus președintelui. Dacă are nevoie de mine, voi fi aici”, a spus Ronaldinho imediat după meci.