Partida dintre Ravenna și Forli a devenit cel mai urmărit meci din întreaga istorie a Serie C și totul grație brazilianului.
Ce a spus Ronaldinho după ce a revenit pe teren la 46 de ani, sub comanda unui fost antrenor din Superliga: ”Voi reveni!”
Legendarul Ronaldinho a revenit pe teren într-un meci oficial la 46 de ani.
Magicianul Ronaldinho a încântat privirile ani la rând pe vreme când era fotbalist în activitate, dar continuă să o facă și în prezent, cu fiecare ocazie.
Ronaldinho: ”Pentru mine, a fost întotdeauna despre fotbal!”
Ajuns la 46 de ani, Ronaldinho a revenit pe teren la Ravenna, sub comanda lui Andrea Mandorlini, fostul antrenor de pe banca lui CFR Cluj. Brazilianul a fost titular și a rămas pe teren o repriză întreagă.
La finalul meciului, după ce Ravenna s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui Forli, Ronaldinho a avut timp și de declarații. Legendarul fotbalist brazilian a promis că va reveni pe teren la Ravenna în cazul în care președintele clubului va apela din nou la el.
”A trecut foarte repede. Pentru mine, a fost întotdeauna despre fotbal. Dacă președintele mă va mai suna, mă voi întoarce. Este întotdeauna o plăcerea pentru mine. I-am spus președintelui. Dacă are nevoie de mine, voi fi aici”, a spus Ronaldinho imediat după meci.
Planul lui Andrea Mandorlini
Inițial, Mandorlini se gândise să-i pună la dispoziție doar o jumătate de oră, potrivit Marca, însă Ronaldinho a jucat până la pauză. Starul brazilian a avut dificultăți în a intra în joc și nu a atins mingea pentru prima dată decât în minutul 6, când a executat un corner. Cele mai bune ocazii, însă, au fost ale lui Forli, care a profitat de capacitatea limitată a veteranului brazilian de a se apăra. Ravenna se apăra cu un om în minus.
Totuși, scorul a fost deschis în minutul 36 de Ravenna. Donati, fost jucător la Inter, Leverkusen, Monza și Lecce, a marcat cu un șut slab, din afara careului, scorul devenind 1-0 pentru echipa lui Ronaldinho. „Ronnie”, integrat în echipă, a sărbătorit golul cu entuziasm, fiind implicat în faza respectivă.
După ce arbitrul a fluierat la pauză, Ronaldinho și-a luat rămas bun de la tribune în mijlocul unor ovații extraordinare. Au fost 45 de minute pentru istoria fotbalului.
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