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Marele fotbalist brazilian Ronaldinho urmează să joace pentru prima dată ca titular într-un meci oficial după mai bine de un deceniu, duminică, când Ravenna va întâlni rivala locală Forli în divizia a treia a Italiei.

Andrea Mandorlini, anunț despre debutul lui Ronaldinho

Fostul mijlocaş al echipelor Barcelona şi AC Milan, în vârstă de 46 de ani, este pe cale să-şi facă prima apariţie pentru Ravenna de la transferul său la clubul din Serie C, în luna august.

Ultima sa apariţie într-un meci oficial a avut loc în tricoul echipei braziliene Fluminense, în septembrie 2015.

Antrenorul echipei Ravenna, Andrea Mandorlini, fost tehnician al formaţiei CFR Cluj, a declarat vineri că Ronaldinho va începe meciul ca unul dintre cei trei atacanţi ai echipei sale.

"Va juca din start, fără îndoială", a spus Mandorlini reporterilor. "Apoi vom decide împreună cât timp va juca. Este unul dintre cei mai mari jucători ai epocii moderne. Şi trebuie să obţinem un rezultat. Jucăm întotdeauna cu trei atacanţi. El va fi unul dintre cei trei."

Fostul câştigător al Balonului de Aur, Ronaldinho, s-a alăturat iniţial clubului italian în calitate de investitor în luna august, dar a declarat că are ambiţia de a marca un ultim gol, pentru a-şi aduce totalul din carieră la 300.

"Obiectivul său este unul romantic, acela de a încerca să-şi marcheze ultimul gol", a declarat proprietarul clubului, Ignazio Cipriani, la începutul acestui an.

"Implicarea sa nu este un gest simbolic sau o manevră de marketing menită să atragă atenţia asupra noastră", a adăugat el.

Brazilianul a sosit în Italia vineri şi va avea parte de o singură sesiune de antrenament alături de coechipieri înainte de meciul de duminică.

La Stadio Bruno Benelli din Ravenna a fost amenajată o tribună temporară pentru a găzdui mulţimea aşteptată, suporterii sperând să-l vadă pe câştigătorul Cupei Mondiale în acţiune, posibil pentru ultima oară.

Atacantul echipei Ravenna, Simone Rabbi, a declarat, de asemenea, că Ronaldinho va executa toate loviturile de pedeapsă acordate echipei Ravenna, care ocupă locul al doilea în clasament după 13 etape.

news.ro