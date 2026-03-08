Universitatea Craiova a remizat în fața lui Rapid, scor 1-1, într-un meci din runda 30 de Superliga, care s-a jucat în Giulești.

Oltenii au înscris prin Nicușor Bancu (49'), în timp ce echipa lui Costel Gâlcă a marcat prin Alex Dobre (55')

Nicușor Bancu: „Suntem dezamăgiți, pentru că am avut meciul în mână”

Fundașul stânga, care s-a trecut în această seară pe tabela de marcaj, a explicat de ce echipa sa ar fi meritat mai mult de un punct în urma duelului cu Rapid.

Nicușor Bancu a criticat felul în care oltenii au gestionat ocaziile pe care le-au avut de-a lungul partidei.

Căpitanul Universității Craiova a vorbit și despre incidentul cu scandările xenofobe ale suporterilor de la tribuna a doua. VEZI AICI ce s-a întâmplat.

„Puțin dezamăgiți. Am avut meciul în mână. A venit golul lor. În mare parte, ei nu au avut mai nimic. Noi am suferit în față. Meritam să câștigăm.

Cred că atât am putut să facem. Au fost meciuri în care am pierdut nemeritat. Așa e în fotbal. Suntem bucuroși cu ce am realizat. Începem play-off-ul de pe primul loc.

Cred că a contat și meciul din Cupă. E greu să joci din trei în trei zile. Sper să nu se mai repete scandările. Arbitrul a notat. Nu e frumos. Baiaram a pățit-o la meciul cu Dinamo și a fost suspendat. Să vedem ce se întâmplă cu cei de la Rapid.

(n.r. despre Mircea Lucescu) Eu sper că tot sezonul l-am convins. Chiar dacă am marcat, nu cred că conta asta. Colegii ziceau că nu dau gol. La Rapid nu e ușor să câștigi”, a spus Nicușor Bancu.

(n.r. despre Mircea Lucescu) Eu sper că tot sezonul l-am convins. Chiar dacă am marcat, nu cred că conta asta. Colegii ziceau că nu dau gol. La Rapid nu e ușor să câștigi”, a spus Nicușor Bancu.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova încheie sezonul regulat pe poziția de lider și va începe play-off-ul cu 30 de puncte.

De cealaltă parte, Rapid va avea 28 de puncte în play-off, și se va afla pe poziția a doua în startul ultimei părți a acestui sezon.