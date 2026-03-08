Conducerea clubului milanez pregătește modificări majore în zona mediană în viitoarea perioadă de mercato. Înțelegerea armeanului Henrikh Mkhitaryan expiră, turcul Hakan Calhanoglu este dorit de Galatasaray, francezul Andy Diouf prinde puține minute pe teren, în timp ce Davide Frattesi ia în calcul o despărțire de echipă.

Opțiunile de pe lista staff-ului tehnic

Pentru a acoperi eventualele plecări, oficialii clubului au alcătuit o listă cu mijlocași care corespund cerințelor. Pe lângă germanul Leon Goretzka de la Bayern Munchen și sârbul Vasilije Kostov, atenția se îndreaptă acum spre Maximo Perrone. Argentinianul în vârstă de 23 de ani legitimat la Como are un profil considerat interesant de către Cristi Chivu.

Transferul sud-americanului se anunță însă dificil de realizat. Perrone are un contract valabil până în iunie 2029, iar gruparea Como este dispusă să renunțe la el doar pentru o sumă ce depășește 30 de milioane de euro. Jurnaliștii de la CalcioMercato notează că această cifră este considerată prea mare pentru posibilitățile actuale ale nerazzurrilor.

Crescut în academia celor de la Velez Sarsfield, mijlocașul a ajuns la Manchester City în ianuarie 2023. După două împrumuturi succesive la UD Las Palmas și Como, echipa italiană l-a transferat definitiv în schimbul a 13 milioane de euro.