AC Milan - Inter Milano stă pe un munte de bani! Record la meciul lui Cristi Chivu

Derbiul dintre AC Milan şi Inter Milano de duminică (21:45), din etapa a 28-a a Serie A, va intra în istorie. Cu venituri estimate la peste 8,7 milioane de euro, această întâlnire va deveni cea mai profitabilă din istoria campionatului italian.

Suma definitivă va fi cunoscută abia în următoarele ore, dar un lucru este deja cert: recordul anterior – 8 649 494 de euro în derbiul tur (1-0) pentru AC Milan – va fi depăşit, scrie news.ro.

AC Milan - Inter Milano, record!