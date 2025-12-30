Căpitanul echipei naționale s-a chinuit din cauza accidentărilor și a avut doar șase apariții în tricoul ”Grifonului”. Stanciu nu a mai jucat la Genoa în Serie A din luna septembrie, însă și-a făcut apariția în meciul cu Atalanta din Coppa Italia, scor 0-4.

Nicolae Stanciu, la Rapid?! Mihai Stoichiță: ”Nu cred că se va întoarce în România!”

În ultima perioadă, s-a vorbit despre o eventuală revenire a lui Nicolae Stanciu în Superliga României, la Rapid, având în vedere că Dan Șucu patronează ambele cluburi. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, consideră însă că acest lucru iese din calcul, iar Stanciu nu va mai reveni în campionatul României.

Stoichiță spune că este surprins de faptul că Genoa nu se bazează mai mult pe internaționalul român. Din cauza accidentărilor, Stanciu nu a mai fost convocat nici la echipa națională în ultima perioadă, însă Stoichiță este de părere că mijlocașul va avea șansa să revină în lotul României, chiar dacă, spune el, au apărut mulți jucători interesanți și în campionatul intern care pot fi luați în considerare pentru echipa națională.

”Nu am mai vorbit cu Stanciu, de ce să spun... O să îi dau un telefon acum de sărbători să vorbesc cu el, nu știu ce se întâmplă acolo. Nu cred că Stanciu se va întoarce în România, asta e senzația mea.

Niculae e un jucător care poate face față oriunde. Mă mir că nu joacă acolo. A ieșit din circuitul naționalei din cauza unei accidentări, nu din cauza lipsei de jocuri. E un jucător care are consistență în joc, are o prezență continuă, îi place foarte mult să fie în joc, vine și caută mingea în orice zonă a terenului. A avut și reușite foarte spectaculoase, are și o capacitate fizică extraordinară în afară de talent.

Eu cred că Lucescu a făcut întotdeauna alegerile corecte din punct de vedere al formei de moment a jucătorului respectiv. Totul e ca lui Stanciu să îi meargă bine, să joace bine, în rest, are credit din partea selecționerului, nu e nicio problemă, toți au avut, chiar și în perioadele mai grele. Va fi greu, pentru că văd că apar și jucători din campionatul nostru care pun probleme și joacă bine”, a spus Mihai Stoichiță în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

