Echipa patronată de Dan Șucu a obținut cele trei puncte într-o partidă în care a jucat împotriva unei formații aflate în zona retrogradării.

Stanciu, doar pe bancă și fără vreun minut jucat

„Grifonii” au deschis scorul în minutul 15, în urma golului marcat de atacantul Lorenzo Colombo, dar s-au văzut egalați în prima repriză de Leris, care a înscris în minutul 38.

Până la final, Genoa a avut inițiativa, dar nu și forța de marca golul care să îi aducă toate punctele.

Nicolae Stanciu s-a aflat pe bancă și pentru acest duel, dar nu a prin nici măcar un minut, la fel ca în ultimele patru partide de dinaintea acestui duel. VEZI AICI unde poate ajunge căpitanul echipei naționale a României.

În urma acestui rezultat, Genoa a rămas în afara „zonei roșii”. Grifonii sunt pe poziția a 17-a, la doar trei puncte de Verona, care are cu două partide mai puține.

