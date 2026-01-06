OUT de la Genoa! "Urmează Stanciu"

OUT de la Genoa! Urmează Stanciu Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Genoa, clubul din Serie A patronat de Dan Șucu, a oficializat o despărțire în cursul zilei de marți.

TAGS:
valentin carboniGenoaNicolae Stanciu
Din articol

Valentin Carboni (20 de ani), mijlocașul argentinian împrumutat în vară de la Inter Milano, își încheie prematur aventura de la Genoa. Împrumutul său ar fi trebuit să se încheie la finalul sezonului, însă "Grifonul" a anunțat despărțirea după doar câteva luni.

Valentin Carboni s-a despărțit de Genoa. Inter îl trimite în Argentina

"Carboni și-a luat rămas bun de la colegi și va începe o nouă aventură", a transmis Genoa, marți, pe site-ul oficial.

Carboni a jucat în 15 meciuri la Genoa din acest sezon, însă doar de șase ori a fost titular. A marcat un singur gol, în Cupa Italiei, la duelul cu Vicenza (3-0).

Valentin Carboni va fi împrumutat de Inter la Racing de Avellaneda, formație din Argentina, fără opțiune de transfer definitiv.

Nicolae Stanciu, și el pe lista plecărilor

Plecarea lui Carboni fusese anticipată de ziarul italian Il Secolo XIX, care a titrat luni: "Carboni pleacă. Urmează Stanciu și Gronbaek".

La fel ca Valentin Carboni, Nicolae Stanciu a început ca titular aventura sa de la Genoa, însă nu a reușit să aibă constanța inclusiv din cauza unor probleme medicale. Căpitanul României a evoluat în doar 6 partide și a înscris un gol în Cupa Italiei.

Rămâne de văzut care va fi următoarea destinație a lui Nicolae Stanciu. Rapid l-a dorit în această iarnă, însă mijlocașul a exclus o revenire în România.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
ULTIMELE STIRI
Acord &icirc;ntre Atletico Madrid și AS Roma pentru transferul unui campion european
Acord între Atletico Madrid și AS Roma pentru transferul unui campion european
Lucescu-ball! PAOK Salonic s-a calificat &icirc;n &bdquo;sferturile&rdquo; Cupei Greciei după un meci decis la penalty-uri
Lucescu-ball! PAOK Salonic s-a calificat în „sferturile” Cupei Greciei după un meci decis la penalty-uri
Ilie Dumitrescu a &icirc;mplinit 57 de ani! Mesaj special al steliștilor pentru &bdquo;Mister&rdquo;
Ilie Dumitrescu a împlinit 57 de ani! Mesaj special al steliștilor pentru „Mister”
West Ham - Nottingham Forest 1-0, ACUM, pe VOYO! &bdquo;Ciocănarii&rdquo; au deschis scorul
West Ham - Nottingham Forest 1-0, ACUM, pe VOYO! „Ciocănarii” au deschis scorul
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place

Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: "Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi"

Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: &bdquo;Bani buni pentru Rom&acirc;nia&rdquo;

Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: „Bani buni pentru România”



Recomandarile redactiei
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Acord &icirc;ntre Atletico Madrid și AS Roma pentru transferul unui campion european
Acord între Atletico Madrid și AS Roma pentru transferul unui campion european
Gata, Andrei Coubiș a semnat &icirc;n Superliga! Va zbura spre Antalya zilele viitoare
Gata, Andrei Coubiș a semnat în Superliga! Va zbura spre Antalya zilele viitoare
Emilian Dolha, apariție rară: Ea e minunea mea, are 18 ani! + Pasiunea pentru body-building: &Icirc;ncerc să fiu cea mai bună versiune a mea
Emilian Dolha, apariție rară: "Ea e minunea mea, are 18 ani!" + Pasiunea pentru body-building: "Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea"
West Ham - Nottingham Forest 1-0, ACUM, pe VOYO! &bdquo;Ciocănarii&rdquo; au deschis scorul
West Ham - Nottingham Forest 1-0, ACUM, pe VOYO! „Ciocănarii” au deschis scorul
Alte subiecte de interes
Au bătut Palma! Genoa lui Dan Șucu &icirc;mprumută un jucător de Inter Milano și primești și bani pentru asta
Au bătut Palma! Genoa lui Dan Șucu împrumută un jucător de Inter Milano și primești și bani pentru asta
Afacere rom&acirc;nească! Dan Șucu transferă o vedetă de la Interul lui Cristi Chivu
Afacere românească! Dan Șucu transferă o vedetă de la Interul lui Cristi Chivu
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e &icirc;n pericol! Cine &icirc;l poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
CITESTE SI
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!