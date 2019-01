"Ne-a fost propus Ronaldo! N-am scos niciun cuvant!" Reactia clubului cand s-a trezit cu CR7 la usa: unde putea ajunge Cristiano

Cristiano Ronaldo a plecat in vara de la Real Madrid, insa nu Juventus a fost prima sa destinatie.

Cristiano Giuntoli, directorul sportiv al lui Napoli, a declarat ca Jorge Mendes l-a propus prima data pe Ronaldo la echipa napoletana. Oficialul lui Napoli sustine ca nici nu a stiut cum sa reactioneze. Nu se asteapta la o asemenea propunere pentru simplul fapt ca nu avea suma suficienta pentru a sustine o mutare a lui Cristiano Ronaldo.

"Avem o relatie stransa cu Jorge Mendes, impresarul lui Ronaldo, vorbim des cu el mai ales dupa ce ne-a ajutat cu reinnoirea contractului lui Ghoulam. A venit la noi, la mine si la patronul De Laurentiis, si ne-a propus sa-l luam pe Cristiano Ronaldo de la Real Madrid. L-am ascultat, dar cand am intrat in detalii financiare nu am mai scos niciun cuvant. Era o 'afacere' peste puterile noastre", a declarat Cristiano Giuntoli pentru Sky.

Ronaldo a ajuns in cele din urma la Juventus care a platit 117 milioane de euro pentru el. Ronaldo impresioneaza in tricoul lui Juve: are 15 goluri si 8 pase decisive.